Crollo ponte a Genova: Conte rinvia la visita a Volturara

BARI - E’ rinviata la visita del presidente Giuseppe Conte a Volturara Appula in programma domani, 15 agosto. La decisione è stata presa dopo l’incidente verificatosi sulla A10, dove è crollato un ponte. Il premier sarà a Genova ed è dunque rinviata, come confermano fonti di Palazzo Chigi, la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria prevista nella cittadina pugliese.