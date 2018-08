Due kg di marijuana nel furgone, arrestati tre uomini vicini al clan Perna

Tre uomini vicini al clan Perna di Vieste (Fg), Giuseppe Stramacchia, 32 anni, Fedele Romano, 33, e Christian Hdiouech, 27, sono stati arrestati nella tarda serata di ieri per detenzione di 2 kg di marijuana, che è stata sequestrata insieme a un bilancino elettronico e altro materiale utile per il confezionamento. I tre sono stati colti in flagrante dalla polizia di Foggia, nell'ambito di una serie di controlli in zone rurali della cittadina garganica. Durante una perlustrazione di alcuni casolari in località Defensola e Carabella, gli agenti hanno intercettato un furgone Fiat Ducato, all'interno del quale c'era un borsone in tela contenente una busta con la sostanza stupefacente. I tre fermati sono stati portati nel carcere di San Severo. Sono in corso accertamenti per capire la provenienza della marijuana, caratterizzata dalla presenza di un vero e proprio marchio.