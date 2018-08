Caporalato, 41mila euro di multa a imprenditore: braccianti senza visite mediche

Caporalato: nel Gargano in due diverse operazioni i Carabinieri hanno denunciato un imprenditore, punendolo con una sanzione pecuniaria da oltre 41mila euro, per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, e sequestrato il mezzo di un presunto 'caporale', che stava trasportando sei extracomunitari.

La prima operazione è avvenuta a San Giovanni rotondo, dove i cc hanno eseguito dei controlli nei campi in cui era in corso la raccolta di pomodori da parte di braccianti extracomunitari regolarmente assunti. Due di essi, tuttavia, non erano stati sottoposti alla visita medica preventiva, che attesta l'assenza di controindicazioni al lavoro, e cinque non indossavano i dispositivi di protezione per prevenire infortuni. All'imprenditore proprietario del campo è quindi stata inflitta una sanzione da 41.648 euro.

Sempre nel Foggiano, a San Marco in Lamis, i militari hanno fermato un furgone con targa bulgara che, dopo un pedinamento, è stato bloccato vicino a Trinitapoli. Il conducente, presunto 'caporale', visti i carabinieri ha abbandonato il mezzo, fuggendo insieme ad alcuni uomini di colore che viaggiavano con lui. I cc hanno comunque fermato e identificato sei cittadini extracomunitari, tutti con regolare permesso di soggiorno. Il mezzo, privo di copertura assicurativa, è stato sequestrato, e al proprietario sono state comminate altre sanzioni, per la circolazione del mezzo già precedentemente sottoposto a sequestro, e per averne modificato gli interni, dotandolo di panche di legno per modificare la natura del trasporto da cose a persone.