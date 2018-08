Procura: «No ritardo nei soccorsi, nè coinvolgimento mafia». Indagato autista tir

«Al momento non sono emersi elementi che facciano pensare ad un coinvolgimento di organizzazioni criminali». Lo dichiara il procuratore di Foggia, Ludovico Vaccaro, con riferimento alle due inchieste aperte dalla magistratura foggiana sull'incidente del 6 agosto scorso, nel quale hanno perso la vita 12 migranti, 11 braccianti agricoli di nazionalità nigeriana e un marocchino che era alla guida del furgoncino. "Con la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari siamo costantemente in contatto per uno scambio di informazioni su questo tipo di indagini, - ha spiegato Vaccaro - nelle quali a volte emerge una gestione della manodopera da parte di gruppi mafiosi. In questo caso, però, non abbiamo fino ad ora alcun elemento in tale direzione».

È formalmente indagato per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose l’autista del mezzo pensante con il quale si è schiantato il furgoncino con a bordo i 12 braccianti migranti deceduti lunedì scorso. L’iscrizione nel registro degli indagati, precisano fonti della Procura di Foggia che hanno in corso le indagini, è un atto dovuto per svolgere i necessari accertamenti.

Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, i magistrati attendono la relazione tecnica affidata ad un consulente che ha svolto i rilievi sul luogo dello schianto, allo svincolo per Lesina sulla Statale 16.

Da una prima ricostruzione dei fatti, però, sembrerebbe chiaro che il furgoncino con a bordo i migranti abbia sbandato autonomamente. Il conducente, un cittadino di origini marocchine anche lui morto, avrebbe perso il controllo del mezzo andandosi a scontrare con il tir e ribaltandosi sull'asfalto.

«Non è sorta alcuna problematica in ordine al tempestivo ricovero presso i presidi ospedalieri ubicati nella provincia di Foggia dei soggetti che hanno riportato lesioni personali a causa del sinistro». Lo precisa in una nota la Procura di Foggia con riferimento all’incidente stradale del 6 agosto scorso sulla Statale 16 all’altezza di Lesina, nel quale sono morti 12 braccianti agricoli migranti e altri due sono rimasti feriti.

«Problematiche si sono registrate - continua la nota della Procura - con esclusivo riferimento alla allocazione delle salme dei soggetti deceduti, attesa la momentanea assenza di celle frigorifere disponibili. Tali problematiche, in ogni caso, sono state risolte e, pertanto, tutte le salme delle vittime risultano deposte presso gli istituti di medicina legale»

Accertamenti sono in corso sulle aziende, una molisana e altre pugliesi, per le quali lavorano i 12 braccianti nigeriani morti il 6 agosto scorso in un incidente stradale all’altezza dello svincolo per Lesina (Foggia) sulla Statale 16. Nell’indagine della Procura di Foggia, al momento a carico di ignoti, si ipotizza il reato di intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro, cioè di caporalato.

«Un pool di magistrati è al lavoro per accertare le condizioni di lavoro e quelle di trasporto - spiega il procuratore - e anche per capire se il trasporto di braccianti sui campi fosse gestito e organizzato dalle stesse aziende agricole».

Al momento sono state identificate solo sette delle 12 vittime, 11 delle quali erano nigeriane e una sola, l’autista del mezzo, proveniente dal Marocco. I sette erano regolarmente assunti, come risulta dalla documentazione in corso di acquisizione. I due braccianti sopravvissuti all’impatto, e attualmente ricoverati nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia), sono stati già ascoltati dagli investigatori che hanno raccolto le loro dichiarazioni, sia per ottenere indicazioni sulla dinamica dell’incidente, sia per avere informazioni su tempi, compensi e modalità del loro lavoro nei campi.