Traffico droga e armi, arrestati in quattro a Vieste

Quattro persone sono state fermate oggi a Vieste su disposizione della Dda di Bari per traffico di droga e armi. I provvedimenti di fermo nei confronti del 35enne Marco Raduano, del 28enne Liberantonio Azzarone, del 25enne Gianluigi Troiano e del 55enne Luigi Troiano, sono stati eseguiti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale con i militari della Compagnia di Manfredonia, della Tenenza di Vieste, dei Cacciatori, del Nucleo Cinofili e dell’Elinucleo di Bari-Palese.

Agli indagati sono contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di ingenti quantità di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, detenzione di armi, anche da guerra. Nei prossimi giorni i quattro indagati, attualmente detenuti in carcere, saranno sottoposti a udienze di convalida dei fermi dinanzi al gip.