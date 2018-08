Uccide figlio della convivente con un colpo di pistola: arrestato

Un giovane di 34 anni, Vasil Yenatiuk, ucraino, è stato ucciso, per motivi ancora da chiarire, dal convivente della propria mamma, Romano Marano, di 34 anni, che è stato arrestato dai carabinieri. È stato ucciso con un colpo di pistola cal.22 sparato mentre i due uomini erano nella loro abitazione, ad Ascoli Satriano. È in gravi condizioni ma non in pericolo di vita la mamma del bracciante agricolo 34enne ucraino ucciso nella notte dal convivente della donna Romano Marano, che è stato arrestato dai carabinieri. La donna, Raisa Yenatiuk, di 60 anni, ucraina, è stata ferita con colpi di arma da fuoco ad una mano e alla gola. E’ ora ricoverata nell’ospedale di Foggia dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico. L’omicidio è avvenuto poco prima dell’una di questa notte nell’abitazione della coppia, in località 'Fiume Giallo', ad Ascoli Satriano