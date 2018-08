Da pascolo a parcheggio: revocato l'appalto per la gestione

Il prefetto di Foggia Massimo Mariani ha adottato due informazioni interdittive antimafia relative a soggetti operanti a Mattinata, Comune sciolto per condizionamenti da parte della criminalità organizzata a marzo scorso. La prima interdittiva antimafia riguarda l’affidamento in concessione per l’anno 2018 delle aree per da destinare a parcheggio pubblico in località «Agnuli» con conseguente revoca dell’aggiudicazione in favore della ditta vincitrice; la seconda interdittiva riguarda una autorizzazione ad immettere animali al pascolo sui terreni di proprietà comunale.

Lo scorso 21 maggio scorso il Comune di Mattinata ha avviato le procedure di affidamento in concessione del parcheggio pubblico nell’area del porto di Mattinata, approvando l’avviso pubblico. Il successivo primo giugno è stata effettuata sulla banca dati nazionale antimafia la richiesta per l’acquisizione delle informazioni ai sensi del codice antimafia. Con determinazione comunale del 12 giugno si è dato atto dell’esito della procedura di gara disponendo l’aggiudicazione provvisoria, fatte salve le ulteriori verifiche di legge, in favore dell’unica ditta partecipante alla gara. Con la medesima determinazione si è anche dato dato atto che l’accertamento da parte della prefettura di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa avrebbe comportato la decadenza dei benefici del provvedimento stesso. Nella stessa scrittura privata si è infatti previsto che l’accertamento da parte della prefettura di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, avrebbe comportato la decadenza del contratto. E nei giorni scorsi la prefettura ha appunto adottato la cosiddetta «informazione antimafia interdittiva»; di conseguenza il Comune di Mattinata, in esecuzione di obblighi normativamente sanciti che prevedono la revoca immediata delle concessioni in presenza di informazioni pregiudizievoli in Banca dati antimafia, ha revocato l’affidamento in concessione del parcheggio in località Agnuli, dichiarando la decadenza del contratto sottoscritto con la ditta appaltatrice, la quale resta obbligata al versamento in favore del Comune di Mattinata dell’importo dovuto per lo svolgimento del servizio fino alla data della risoluzione.

Analoga situazione è quella relativa a un provvedimento comunale con il quale è stato disposto di concedere ad una ditta individuale l’autorizzazione ad immettere animali al pascolo sui terreni di proprietà del Comune di Mattinata, autorizzazione rilasciata ai soli fini di consentire l’accesso ai contributi, fatto salvo il potere di revoca qualora venisse accertata la «sussistenza di problematiche relative alla certificazione antimafia». Cosa che anche in questo caso è avvenuta con l’informazione antimafia interdittiva espletata dalla prefettura presso la Banca dati nazionale antimafia («bdna»), con esito positivo. Il Comune di conseguenza ha revocato il provvedimento del 24 maggio 2018, con il quale è stato disposto di concedere l’autorizzazione ad immettere animali al pascolo sui terreni di proprietà comunale.