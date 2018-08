Conte: «Domani sarò a Foggia e a Bologna» Di Maio: «Subito più ispettori contro il caporalato»

«Domani sarò a Bologna e a Foggia, dove oggi si sono verificati due gravissimi e mortali incidenti, per portare la vicinanza di tutto il Governo ai feriti e ai familiari delle vittime. Un grazie alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco, ai soccorritori e ai responsabili degli enti locali e regionali e della Protezione civile con i quali sono stato costantemente in contatto per tutta la giornata». Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte.

«È necessario arginare una volta per tutte la piaga del caporalato. Un sistema vergognoso che sfrutta la disperazione di persone disposte a tutto pur di lavorare». Ha poi affermato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio dopo l’incidente di Foggia. «Serve un maggiore controllo - aggiunge Di Maio - ed è per questo che mi attiverò, sin da subito, per avviare tutte le procedure necessarie per un aumento del numero degli ispettori cui spetta il delicato compito di vigilare».