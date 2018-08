«Acqua inquinata in quei campi»

Giù la maschera sul canale Faraniello e su quell’acqua forse inquinata che viene utilizzata deliberatamente per irrigare i campi. Lo denunciano gli attivisti del movimento politico Italia in Comune che invocano l’intervento delle autorità sanitarie a tutela della salute pubblica. Per irrigare i campi viene impiegata l’acqua «depurata» che fuoriesce dall’impianto di depurazione in via Castelluccio a Foggia.

Una storia vecchia eppure mai chiarita: di quali campi stiamo parlando? Gli attivisti foggiani del movimento hanno lanciato l’allarme sulla stazione di pompaggio del canale Faraniello e sulle condizioni di un canale che attraverso i vari affluenti trasporta l’acqua del depuratore fin nel golfo di Manfredonia, nel punto universalmente riconosciuto come il più «inquinato» di tutto il litorale da Rodi fino a Zapponeta. Una pratica ormai abusata e ultradecennale, ben conosciuta a tutti o quasi gli agricoltori della zona che a più riprese hanno montato negli anni condotte di fortuna per prelevare l’acqua dal Faraniello.

Numerose le denunce lanciate negli anni scorsi anche dalla Gazzetta , pochi gli interventi finora effettuati da parte delle autorità di vigilanza sanitaria per scoraggiare o sanzionare i prelievi abusivi.

Italia in Comune è preoccupata, cita i dati dell’Arpa (l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente: ndr) che «evidenziano - si legge in una nota - valori di escherichia coli (e non solo) non a norma di legge». «Essendo l'impianto di depurazione del nostro Comune privo di una stazione d’affinamento - ribadiscono gli attivisti - le acque del Faraniello non possono essere utilizzate per fini agricoli».

Questione abbastanza complessa e delicata soprattutto per il silenzio finora opposto dalle autorità sanitarie che invece avrebbero il dovere di accertare eventuali irregolarità e di tranquillizzare l’opinione pubblica. Diversi infatti i quesiti posti da Italia in Comune: «Non sappiamo cosa viene irrigato con quelle acque e se il prelievo è autorizzato. Ma qualora venissero irrigati prodotti che vanno consumati anche crudi, la cosa potrebbe essere assai pericolosa per la salute. Nei prossimi giorni cercheremo di verificare se sulla sponda del canale ci sono altre stazioni di pompaggio, anche se tale azione spetterebbe a chi deputato alle attività di controllo sul territorio».

Forse anche per tutti i silenzi riscontrabili sulla vicenda, gli attivisti hanno deciso che faranno da soli: «Nonostante le numerose denunce fatte dal nostro movimento politico in questi anni - denunciano - la stazione di pompaggio (che dista poco meno di 3 km dallo scarico e che è ben visibile dalla strada) continua a prelevare le acque dal canale. Quindi ancora una volta abbiamo provveduto ad avvisare le autorità competenti, questa volta mediante pec indirizzata al sindaco e per conoscenza: Asl, Prefetto, Procura della Repubblica, Questore, carabinieri e polizia locale».