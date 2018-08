Conte di nuovo in Puglia: a San Giovanni Rotondo per celebrare San Pio

FOGGIA - Il premier Giuseppe Conte è stato invitato a San Giovanni Rotondo il 22 e 23 settembre in occasione del 50esimo della morte di san Pio. Lo rende noto il Comune con un comunicato nel quale si ricorda che «Conte ritornerà a San Giovanni Rotondo, questa volta in visita ufficiale, dopo la breve presenza a fine luglio per salutare genitori e parenti».

L’invito al premier è stato fatto con una lettera firmata da Comune di San Giovanni Rotondo, dall’arcidiocesi Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo e dai frati minori cappuccini della religiosa provincia «S.Angelo e Padre Pio».

«Dai primi giorni del suo insediamento avevamo chiesto al presidente del Consiglio dei ministri di venire a San Giovanni Rotondo e rispondere così all’appello dei suoi concittadini garganici. La presenza del premier sarà un ulteriore omaggio a San Pio e alla comunità dei frati e dei sangiovannesi, impegnati nella organizzazione delle commemorazioni per il centenario della stimmate e il cinquantenario della morte di San Pio», sottolinea il sindaco Costanzo Cascavilla.

Ieri Leonardo Russo, sindaco di Volturara, Comune del Foggiano dove è nato il presidente del Consiglio dei Ministri, aveva annunciato la presenza di Conte nel paese il 15 agosto dove, nel corso di una cerimonia, saranno consegnate al premier le chiavi della città.