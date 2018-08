Per sfuggire alla cattura ha dato vita a uno spericolato inseguimento che si è concluso con un violento tamponamento al termine del quale è rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto. Protagonista del movimento episodio, un 65enne di Cerignola, Giuseppe Caputo, arrestato dalla Polizia. L'uomo viaggiava a bordo di una Barchetta che è stata intercettata sulla statale 16 alla periferia di Cerignola non fermandosi all'alt di una pattuglia dei Carabinieri. E' stato intercettato nei pressi di Margherita di Savoia dalla Polizia ma la Barchetta ha tamponato un'auto. L'incidente ha provocato qualche ferito, tra cui lo stesso fuggitivo rimasto incastrato nell'auto tant'è che per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. All’interno dell’auto veniva rinvenuto un borsello contenente circa 5 gr. di cocaina con pezzi di cellophane utili al confezionamento delle dosi, oltre a telefoni e altri effetti personali. Il Caputo veniva sottoposto agli esami tossicologici da parte del personale sanitario che davano esito positivo per presenza di cocaina. Lo stesso dimesso dal pronto Soccorso, veniva ricoverato in reparto in prognosi riservata dove si trova in stato di arresto.