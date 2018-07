LUCERA - Con una parola d'ordine faceva entrare i clienti nella sua abitazione, trasformata per l'occasione in un vero e proprio market della droga, dotato persino di un impianto di videosorveglianza di ultima generazione per monitorare eventuali controlli delle forze di polizia. Per questo un 27enne di origine albanese, incensurato, è stato arrestato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri, venuti a conoscenza del fitto via vai dall’abitazione dell’uomo, hanno deciso di effettuare dei servizi di osservazione. Notando un intenso movimento di giovani, dopo i controlli del caso, si sono presentati in abiti civili davanti al 27enne, che, sicuro di trovarsi di fronte gli ennesimi clienti ha aperto loro la porta, salvo poi scoprire la verità: i militari, una volta all’interno della casa, hanno subito svolto un’accurata perquisizione.

Il 27enne è stato così trovato in possesso di 15 dosi di cocaina e hashish, pronte per essere vendute, nonché tutta la strumentazione per il relativo confezionamento.