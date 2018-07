Foggia, armati di pistola rapinano distributore di benzina: sono in fuga

FOGGIA - Con il volto coperto da caschi integrali, due persone, di cui una armata con una pistola, hanno rapinato un distributore di carburanti alla periferia di Lucera, in via Foggia. I malviventi sono arrivati all’alba alla stazione di servizio, a bordo di uno scooter, e con la pistola hanno minacciato il gestore costringendolo a consegnare circa 300 euro che aveva in cassa.

I rapinatori sono poi fuggiti facendo perdere le loro tracce. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Lucera, al lavoro anche sulle immagini delle telecamere di sicurezza della zona.