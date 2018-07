I Carabinieri della tenenza di Vieste hanno arrestato il pregiudicato 24enne, Gabriele Sicuro, che era sottoposto agli arresti domiciliari. Nel corso di un controllo nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e dei semi della stessa sostanza, ovviamente posti in sequestro. L’uomo è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria e segnalato al Tribunale di Sorveglianza che ha disposto per il giovane la revoca della misura degli arresti domiciliari e il ripristino della custodia in carcere. Sicuro fu arrestato a settembre scorso in contrada Calma di Vieste e in quella circostanza trovato in possesso di un chilo di marijuana.