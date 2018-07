Droga, gestivano spaccio in comuni Gargano, 2 arresti

FOGGIA - Due uomini, Luigi Di Palma di 40 anni e Angelo Bonsanto, di 29, entrambi di Lesina, sono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Foggia perche accusati di gestire una fiorente attività di spaccio di cocaina, hashish e marijuana nei comuni di Lesina e dell’area garganica con un giro di affari di circa 200.000 euro.

L’arresto è stata eseguito sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Foggia su richiesta della Procura. Circa un anno fa, l’11 agosto, i due erano già stati arrestati per possesso di armi.

Bonsanto era stato arrestato insieme con altre tre persone sorprese in un garage di Torremaggiore in possesso di armi, una macchina e uno scooter rubati, in procinto di commettere un grave delitto. Lo stesso giorno Di Palma era stato arrestato poiché trovato in possesso di due pistole, numerose cartucce, due potenti ordigni esplosivi, 2 chili di cocaina, 8 kg di marijuana e 100 grammi di hashish, tutto custodito in un garage di sua proprietà a Lesina.

Agli indagati vengono infatti contestati oltre 50 episodi di spaccio, nel solo periodo da maggio a luglio 2017, alcuni avvenuti singolarmente, altri in concorso, di quantità anche rilevanti di stupefacenti.