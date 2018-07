San Giovanni Rotondo, il premier Conte festeggia il suo papà

FOGGIA - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a quanto si apprende da fonti del governo, si è recato a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Conte è tornato per qualche ora nei luoghi delle sue origini per festeggiare il compleanno del padre, che compie oggi 88 anni. A riportare la notizia dell’arrivo del premier sono inoltre i siti di alcuni quotidiani locali che pubblicano la foto di Conte mentre si trova in un negozio per bambini di un centro commerciale di San Giovanni Rotondo.