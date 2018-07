Foggia, a fuoco discarica sequestrata. Il sindaco: tenete le finestre chiuse

Un vasto incendio probabilmente di natura dolosa ha distrutto un discarica abusiva sotto sequestro in cui sono accatastate circa 500 ecoballe. L'incendio, che è scoppiato nella tarda serata di sabato, ha tenuto impegnato fino a notte inoltrata diverse squadre dei vigili del fuoco. Una densa colonna di fumo nero e un forte odore acre ha ammorbato l'intera zona tant'è che il sindaco di Foggia ha invitato i cittadini a tenere le finestre chiuse per evitare il rischio diossina. Saranno richieste analisi ai tecnici ambientali per verificare lo stato di salubrità dell'aria. La zona è stata inibita anche al pascolo del bestiame.