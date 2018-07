Estate in Puglia: in 600 salpano per le Isole Tremiti

FOGGIA - Boom di turisti in Puglia: solo oggi sono salpati in 600 per le Isole Tremiti (Foggia). Tanti i villeggianti e i residenti che hanno trascorso gran parte della giornata al mare. I viaggiatori hanno preso il largo per raggiungere le Diomedee a bordo delle due imbarcazioni presenti in porto a Termoli: La 'Isola di Capraia' e la 'Tremiti jet'. Folla anche sulle spiagge del litorale molisano, da Termoli a Campomarino a Petacciato (Campobasso).