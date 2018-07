San Ferdinando, esecuzione in strada: commando fredda un pregiudicato

Esecuzione in pieno giorno a San Ferdinando di Puglia. Un imprenditore agricolo, Giuseppe Valerio, 59 anni, con precedenti penali, è stato ucciso questa mattina in via Roma, la strada principale di San Ferdinando. L'uomo, che stava andando al lavoro, era alla guida di una Fiat Punto quando sarebbe stato avvicinato da un'auto di grossa cilindrata a bordo della quale c'erano i killer: dopo averlo costretto a fermarsi, due persone sono scese e hanno aperto il fuoco contro l'uomo.

La vittima è stata investita da una vera e propria pioggia di fuoco: si è accasciata sul sedile del passeggero in un lago di sangue ed è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che indagano sull'omicidio. Le indagini sono coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia. La vittima, pur avendo avuto problemi in passato, pare che da diverso tempo conducesse una vita tranquilla e nella legalità. In particolare, avrebbe cambiato vita dopo che, dieci anni fa, era stato ucciso suo fratello con il quale era stato coinvolto in una vicenda di truffa per ottenere finanziamenti pubblici. L'uomo era titolare di un’azienda agricola.