Un corso post-laurea e post-diploma di perfezionamento e di aggiornamento professionale formerà l’Esperto assaggiatore di pizza. Il corso lo organizza l’Università di Foggia (dipartimento di Scienze Agrarie, coordinatore la docente Teresa De Pilli) per il prossimo anno accademico e gli interessati potranno iscriversi entro il 21 settembre. Il numero minimo di partecipanti è 10, quello massimo 16, costo del corso 150 euro.

Il Corso nasce dall’esigenza di formare figure professionali secondo i principi e le metodologie dell’analisi sensoriale, che è la disciplina scientifica impiegata per evocare, misurare, analizzare ed interpretare le sensazioni che possono essere percepite dai sensi della vista, olfatto, gusto, tatto e udito.

Si tratta di una tecnica scientifica che dispone di metodi analitici affidabili, cioè riproducibili in termini statistici in quanto codificati da norme internazionali Iso (International Organization for Standardization); pertinenti, poiché la qualità sensoriale si riferisce alla percezione del prodotto da parte degli esseri umani; attendibili, in considerazione del fatto che il cervello umano ha un’eccezionale capacità di correggere le valutazioni rispetto alle interferenze.

Il corso formerà dunque figure professionali adeguate per una valutazione con metodo scientifico e oggettivo della pizza, anche allo scopo di preparare dei giudici esperti per l’eventuale valutazione delle caratteristiche sensoriali della pizza in competizioni a livello locale e nazionale.

Tre i moduli tematici del corso, con lezioni in presenza e laboratori che verteranno tra l’altro su analisi sensoriale, fisiologia e anatomia dei sensi; tecnologia di produzione della pizza. L’addestramento degli assaggiatori, in particolare, avverrà mediante test degli odori e dei sapori fondamentali; test di valutazione soglia gusto dolce e amaro e soglia gusto acido e salato.

Il corso avrà la durata di un anno accademico, per un totale complessivo di 30 ore, lezioni frontali in presenza: 12 ore; laboratori in presenza: 18 ore. Per conseguire l’attestato finale ciascun partecipante dovrà frequentare almeno l’80% delle ore di didattica frontale.

Al termine delle attività formative è previsto un esame finale che consisterà in una prova scritta (test a risposta multipla) e in una degustazione guidata dal candidato di almeno 2 tipologie di pizza.

A coloro che avranno frequentato il corso e superato l’esame finale verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale per Esperto assaggiatore di pizza è rivolto a tutti coloro che siano in possesso di una laurea di primo livello, di una laurea magistrale o di una laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente, di un diploma di scuola media secondaria di secondo grado o di titoli equipollenti.

Ulteriore requisito è avere esperienza professionale o amatoriale con la produzione della pizza. Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet www.unifg.it (Didattica - Corsi di Formazione), oppure contattare l’Area didattica e Alta formazione, Servizio Alta formazione, al numero di telefono 0881-338312, oppure inviare un’e-mail all’indirizzo: altaformazione@unifg.it .