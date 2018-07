Lite tra due famiglie finisce a colpi d'ascia: due arresti

FOGGIA - E’ di due arresti e due feriti lievi il bilancio di una rissa avvenuta nella serata di ieri a Foggia, nel popolare quartiere di Candelaro, fra due famiglie. In manette sono finite due persone, entrambe con precedenti penali. All’origine di quella che era nata come una lite e subito degenerata in una scazzottata, secondo quanto riferiscono i carabinieri intervenuti sul posto, ci sarebbero dissidi e vecchi problemi. Nel corso dello scontro, che ha coinvolto almeno quattro persone, sarebbero stati utilizzati due coltelli e un’ascia. I due feriti guariranno in 30 giorni.