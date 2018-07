SAN SEVERO (FOGGIA) - E’ morto nel violento impatto della sua moto di grossa cilindrata contro un’Audi il 53enne Ermanno Fusillo di San Severo, in un incidente avvenuto ieri sera sulla strada statale 16, all’incrocio con Lucera. Il conducente dell’auto, di 27 anni, è rimasto illeso. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. Indagini sono in corso sulle cause dell’incidente.