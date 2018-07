Si tuffa in mare e muore: 81enne foggiano colto da un malore

FOGGIA - Si tuffa in mare con maschera e pinne per fare snorkeling, ma viene colto da malore appena uscito dall’acqua e muore: il corpo di Matteo Schiavone, 81enne originario di Torremaggiore (Foggia), ma residente a Foggia, è stato avvistato da alcuni villeggianti che hanno lanciato l’allarme. L’episodio è accaduto a Campomarino nella tarda mattinata di oggi, sulla spiaggia del centro rivierasco, vicino al depuratore. A ritrovare il corpo dell’anziano, in vacanza con la moglie, gli ufficiali della Capitaneria di Porto dopo le segnalazioni di alcuni villeggianti. Più squadre della Guardia costiera insieme ai carabinieri si sono dirette in zona. Una pattuglia con un gommone ha pattugliato il tratto di mare mentre un’altra a terra era impegnata nelle ricerche. Una volta recuperato il corpo, è stato restituito subito alla famiglia per il rito funebre.