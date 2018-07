Nonna Peppa è la donna più longeva di Europa: 115 anni

FOGGIA - Abita in Puglia e si chiama nonna Peppa la donna più longeva di Europa: 115 anni. Maria Giuseppa Robucci è nata il 20 marzo del 1903 a Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, ed è salita sul podio più alto dei supercentenari dopo la scomparsa di Giuseppina Projetto, morta nella sua casa di Montelupo Fiorentino, in Toscana, a 116 anni e 37 giorni. La storia di nonna Peppa - come la chiamano in paese - è raccontata oggi su le pagine dell’edizione di Bari de 'La Repubblicà.

Nonna Peppa è la terza donna più anziana al mondo dopo le giapponesi Chiyo Miyako (di 117 anni) e Kane Tanaka (115 anni), più grande di Maria Giuseppa Robucci di tre mesi.

Maria Giuseppa nel 2015 è stata insignita del titolo di sindaco onorario di Poggio Imperiale e questo fa di lei - si legge sul quotidiano - la sindaca più anziana d’Italia. Nonna Peppa gestiva il bar del paese insieme al marito, Nicola, morto nel 1982. E’ madre di cinque figli, tre maschi e due femmine: il più giovane ha 75 anni, il più anziano 89 ed è nonna di nove nipoti e 16 pronipoti. Da qualche anno si è trasferita ad Apricena, a casa della figlia di 75 anni. Mangia poco e sano; non beve alcolici e non ha mai toccato una sigaretta.