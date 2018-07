Un uomo di 54 anni, Angelo Raffaele Gentile, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di esplosivo e munizionamento. I militari, con l’ausilio dello squadrone 'Cacciatori di Sicilià, nel corso di controlli in aree impervie ed isolate, hanno sorpreso l’uomo all’interno di un terreno di sua proprietà, nella località "Santa Lucia», a Peschici, dove aveva realizzato - com'è stato poi verificato - una vasta piantagione di marijuana con circa 18.000 piante di varia altezza, per un peso complessivo di circa un quintale. La successiva perquisizione domiciliare ha poi permesso di rinvenire e sequestrare un barattolo contenente altri 300 grammi circa di marijuana, un bilancino di precisione, un recipiente contenente 45 grammi circa di polvere da sparo, 151 cartucce da caccia di vario calibro e 6 cartucce per pistola cal. 7,65