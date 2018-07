FOGGIA - Avrebbe tentato di violentare due donne a distanza di poche ore l’una dall’altra, ma in entrambi i casi sarebbe stato messo in fuga dalle urla disperate delle vittime dell’aggressione. Per questo, con l’accusa di violenza sessuale, un ivoriano di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Foggia.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, le aggressioni sono avvenute nel pomeriggio di sabato scorso a Foggia. Il primo episodio sarebbe avvenuto in viale Virgilio dove l’uomo avrebbe affiancato una donna di 55 anni che camminava da sola, tentando con forza di strapparle la borsa. La donna, però, è riuscita a opporsi trovando rifugio nell’androne di un palazzo in via Machiavelli dove l’ivoriano l’avrebbe seguita e, dopo averla raggiunta, avrebbe tentato la violenza. Le urla della donna lo hanno fatto desistere e fuggire.

Poco più tardi l’uomo avrebbe tentato di violentare una ragazza di 30 anni che sarebbe stata aggredita mentre era in strada. Anche in questo caso l’uomo è fuggito a causa delle urla della donna che, dopo essersi ripresa dallo choc, ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. I militari, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, sono riusciti ad individuare l’aggressore e a bloccarlo subito dopo.