San Severo, minaccia la moglie con l'ascia davanti ai figli

FOGGIA - Minacciava la moglie con un'ascia in mano. Per questo un 28enne di San Severo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. A fermarlo i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di San Severo, unitamente al personale dell’11° Reggimento Puglia presente nella città dauna per rinforzare ed implementare i servizi di controllo e presidio del territorio nell’alto tavoliere. I militari sono intervenuti a seguito della richiesta di soccorso da parte di una donna che, in stato di forte agitazione, aveva riferito che il marito la stava minacciando. Una volta sul luogo, i carabinieri hanno sorpreso il 28enne che, brandendo un ascia, stava ingiuriando e minacciando di morte la moglie, il tutto di fronte ai loro figli piccoli. L’uomo è subito stato immobilizzato dai militari, che lo hanno poi portato in caserma. Grazie ad ulteriori accertamenti e testimonianze, si è scoperto che quello non era il primo episodio di minacce ai danni della donna, che non aveva mai avuto il coraggio di denunciarlo. Il ventottenne è stato quindi arrestato e portato in carcere a Foggia.