Cerignola, assalto a portavalori: ferita una guardia giurata

CERIGNOLA - Assalto a portavalori questa mattina a Cerignola. Un commando ha aggredito uno dei vigilanti della Cosmopol che era appena sceso dal blindato per portare la borsa con il denaro all'interno della Banca Apulia. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, uno dei malviventi avrebbe avvicinato la guardia giurata colpendola alla testa con il calcio della pistola. Parer siano stati esplosi anche due colpi di pistola a scopo intimidatorio. Dopo aver arraffato il bottino, i rapinatori sono fuggiti a bordo di una Peugeot. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri: al setaccio le immagini degli impianti di videosorveglianza nel tentativo di ricavare elementi utili per le indagini. Non quantificato il bottino. La guardia giurata ferita è stata accompagnata in ospedale: se la caverà in una decina di giorni per il trauma cranico riportato.