San Nicandro, Far west in strada: tenta investire due giovani e poi spara

Non solo ha cercato di investirli, terrorizzandoli, ma è persino tornato indietro minacciandoli con una pistola ed esplodendogli contro alcuni colpo di pistola. Vittima della disavventura una coppia di giovani che passeggiava tranquillamente per le vie del centro cittadino di San Nicandro Garganico; protagonista, finito in cella, il 21enne Michelangelo Campagna.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 6 maggio scorso una coppia di giovani ha denunciato che poco prima un'auto aveva compiuto una manovra spericolata, quasi ad investirli, e che alle loro proteste il conducente era tornato indietro minacciando i ragazzi con una pistola e sparando anche con una pistola.

I militari, giunti sul luogo dei fatti,avevano rinvenuto un bossolo calibro 7,65. Dalla descrizione fornita dalle vittime i Carabinieri avevano da subito intuito subito potesse trattarsi di Campagna, volto noto alle forze dell'ordine, che nel frattempo si era reso irreperibile.

Sulla base degli elementi raccolti dai Carabinieri e della conseguente richiesta formulata dalla Procura, il gip del Tribunale di Foggia ha quindi emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.