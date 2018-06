Far west in piazza nel Foggiano: preso boss, pestò a sangue la vittima

E' stato arrestato dai Carabinieri di San Giovanni Rotondo il presunto responsabile del fallito agguato avvenuto alcune settimane fa in pieno centro in paese. Le manette sono scattate ai polsi di Saverio Padovano, 33 anni, personaggio di spicco della criminalità garganica, già coinvolto nell’Operazione “Free Valley” del 2003, in cui furono indagati numerosi soggetti anche per associazione di stampo mafioso. Lo stesso è ritenuto responsabile di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, esplosione di colpi d’arma da fuoco e lesioni personali aggravate.

Il Padovano è accusato di aver esploso, la sera dello scorso 3 giugno a San Giovanni Rotondo, nella centralissima piazza Europa, alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di una persona, senza colpirla, per poi picchiarla selvaggiamente utilizzando anche il calcio della pistola e provocando gravi feriote al cranio e alcune fratture. Al pestaggio avrebbero partecipato altre due persone.

I militari dell’Arma, intervenuti sul posto, ancora gremito di persone, avevano provveduto ad eseguire un minuzioso sopralluogo, iniziando così l’indagine, consistita poi nella visione dei filmati dellle telecamere a circuito chiuso della zona e nella raccolta delle dichiarazioni di alcuni testimoni. Da qui l'identificazione di Padovano e il suo arresto dopo l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip.