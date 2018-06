Una pistola e 447mila euro in contanti: Pasquale Sciusco, 50 anni, di Cerignola, con precedenti per droga e furti in aziende, è stato arrestato dai Carabinieri. Nel corso di alcune perquisizioni nelle sue proprietà (l'uomo gestisce insieme alla moglie una'azienda vitivinicola), dopo aver rinvenuto diverse cartucce calibro 12, i militari hanno sospettato che potesse nascondere armi. Quindi hanno esteso i controlli ad altri immobili, tra cui uno di proprietà del cognato, la cui cantina, però, risultava in uso proprio a Sciusco. Qui una piastrella un po' troppo nuova ha insospettivo i carabinieri che hanno scoperto un nascondigli all'interno del quale c'erano due cassaforti e una busta. All’interno della busta è immediatamente stata rinvenuta una pistola semiautomatica marca Bernardelli cal. 9X21, con matricola abrasa, munita di caricatore con all’interno 11 cartucce, perfettamente oliata e manutenzionata. All'interno delle casseforti, invece, è stata trovata un’ingente somma di denaro contante, composta da banconote di grosso taglio, ammontante a 447.700 euro. Gli immediati accertamenti posti in essere dai militari circa la capacità reddituale della famiglia Sciusco hanno quindi dato modo ai militari di convincersi della provenienza illecita del denaro.