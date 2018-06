Un romeno coinvolto in una rissa in un bar di Foggia è stato arrestato dagli agenti delle Volanti per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Fernando Gianonis Berchez, 21 anni, aveva avuto un diverbio con alcune persone una delle quali armata di mannaia: a quanto pare obiettivo del rumeno e di un altro suo amico dei litiganti era il titolare di un esercizio commerciale in via Isonzo, a sua volta spalleggiato da altre persone. All'arrivo dei poliziotti, il romeno si opponeva al fermo tant'è che fuggiva subito dopo. Inseguito dagli Agenti veniva raggiunto all’interno dell’area ferroviaria dove riuscivano a bloccarlo non senza fatica, tanto che un operatore doveva ricorrere alle cure mediche, in seguito ad uno spintone da parte del Berchez. Nei pressi del locale veniva rinvenuta una mannaia lunga 17 centimetri opportunamente sequestrata. Lo straniero è stato rinchiuso in carcere a Foggia.