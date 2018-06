Droga, condanne definitive per quattro trafficanti foggiani

BARI - In esecuzione di provvedimenti di carcerazione per condanne divenute definitive, sono stati arrestati oggi dai militari del Gico della Guardia di Finanza di Bari quattro pregiudicati foggiani trafficanti di droga. Si tratta di Francesco Magrone e Francesco Mansi, ritenuti i referenti dell’organizzazione criminale su Cerignola, Domenico Scrocco, incaricato di smerciare lo stupefacente anche fuori regione, e Carmine Delli Carri, considerato a capo del gruppo (per lui l’ordine di carcerazione è sospeso per motivi di salute e resterà ai domiciliari).

I quattro, condannati a pene comprese tra i 6 anni e i 4 anni e 10 mesi di reclusione, furono arrestati dai finanzieri su disposizione della Dda di Bari nel dicembre 2014 nell’ambito dell’operazione «Gold Camel». Contestualmente furono sequestrati beni per circa 14 milioni di euro, tra mobili, immobili e compendi aziendali nella disponibilità degli imputati, in buona parte ancora sotto sequestro e in attesa di confisca.

Le indagini, iniziate nel 2012, hanno consentito di ricostruire i canali di approvvigionamento della droga e la clientela, fidelizzata - hanno accertato gli inquirenti - mediante un sistema di consegne a domicilio, ordinativi fatti tramite facebook e pagamenti dilazionati.