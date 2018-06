Sequestrati nove chili droga a Foggia

FOGGIA - Circa nove chili di droga - cinque di hashish e quattro di marijuana - sono stati trovati dagli agenti della polizia di Stato di Foggia in uno scantinato di proprietà di Giuseppe Caggiano, 48enne foggiano con precedenti penali specifici, che è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di droga, gli agenti hanno perquisito l’abitazione di Caggiano che in quel momento non era in casa.

Nel corso della perquisizione, avvenuta alla presenza dei familiari di Caggiano, gli agenti hanno trovato su un pensile nella sala da pranzo una cassettina di sicurezza contenente un panetto integro di hashish, del peso di circa 100 grammi, e 1.385 euro in contanti. Inoltre, è stato trovato un quaderno in cui erano annotati pseudonimi e somme di denaro, e due bilancini di precisione perfettamente funzionanti.

Appreso che nello stabile c'era almeno una cantina di proprietà della famiglia Caggiano, i poliziotti hanno esteso la perquisizione ai locali interrati in cui hanno rinvenuto, in alcune buste di plastifica, circa cinque chili di hashish, quattro chili di marijuana, e materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. Pochi minuti dopo il rientro degli agenti, Caggiano si è presentato in questura dichiarando che tutta la sostanza stupefacente rinvenuta era di sua esclusiva proprietà.