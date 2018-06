Lanciato ordigno rudimentale contro un'abitazione

TORREMAGGIORE (FOGGIA) - Un ordigno rudimentale, forse un grosso petardo, è stato fatto esplodere da persone non ancora identificate verso le 2.30 della scorsa notte contro l'abitazione di una vedova del luogo, in via Trematore, a Torremaggiore (Foggia).

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Comando provinciale di Foggia, che indagano sull'accaduto, ignoti hanno lanciato l’ordigno contro l'abitazione, provocando leggeri danni al portone d’ingresso. Sentita dai militari, la donna, spaventata, non ha saputo fornire spiegazioni sull'accaduto.