Foggia, litiga per soldi col socio in affari e lo accoltella al fianco

Si sono visti per un chiarimento per alcuni affari ma il confronto è degenerato in lite culminata con una coltellata. In gravi condizioni un uomo, in cella un 40enne accusato di tentato omicidio che si è consegnato spontaneamente in Questura facendosi accompagnare dalla moglie. E' quanto è accaduto lunedì pomeriggio davanti a un bar in via Ofanto, a Foggia, al termine di un violento litigio tra due uomini.

Fabio Lioce, il 40enne sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, ha incontrato un suo conoscente, anche lui 40enne, a quanto pare socio in affari. Scopo dell'incontro, discutere di alcune vicende legate al business con particolare riferimento alla divisione di alcuna somme di denaro: tuttavia, tra i due è sorto un contrasto che ben presto è degenerato. Lioce avrebbe inferto una coltellata al fianco sinistro del suo avversario che è finito in ospedale in sala operatoria (la prognosi è riservata).

La lite è stata segnalata alla sala operativa del 113 che ha inviato una volante sul posto senza trovare traccia di nessuno. Tuttavia, poco dopo, è giunta notizia dall'ospedale di un uomo che si era presentata con una ferita da taglio. L'aggressore, invece, si è presentato poco dopo spontaneamente in Questura accompagnato dalla moglie. Agli agenti, Lioce ha consegnato anche l'arma utilizzata per il ferimento. L'uomo è rinchiuso nel carcere di Foggia.