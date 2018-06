Arrestato writer, disegnava su carrozze dei treni

FOGGIA - Un uomo di 34 anni è stato arrestato da agenti della polizia ferroviaria mentre era intento, a Foggia, a fare disegni su due vagoni di un treno regionale fermo sul binario 15 della stazione. Alla vista degli agenti il 34enne è fuggito, oltrepassando l’intero fascio di binari e scavalcando la recinzione dell’ex consorzio agrario nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Inseguito, è stato raggiunto e bloccato. Il 34enne ha opposto resistenza, causando all’agente di polizia ferroviaria che lo aveva bloccato lesioni guaribili in una decina di giorni. Il graffitista dovrà rispondere di imbrattamento e deturpamento di cose altrui, nonché resistenza e lesioni a pubblico ufficiale mentre il materiale utilizzato per imbrattare i vagoni, è stato sottoposto a sequestro. Il 34enne è stato posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre.