Omicidio a Vieste, accertamenti su auto trovata bruciata

VIESTE - Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Foggia su un’Alfa Romeo 145, completamente bruciata, che è stata trovata in località Monticello, nelle campagne di Vieste: l’automobile potrebbe essere quella utilizzata dai killer nell’agguato nel quale due giorni fa a Vieste è morto, dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco, Gianmarco Pecorelli, di 22 anni, ed è rimasto ferito Christian Pio Trimigno, di 32. I due sono ritenuti dagli investigatori vicini a Girolamo Perna. Quest’ultimo capeggia un gruppo armato attivo a Vieste che si contrappone al clan rivale capeggiato da Marco Raduano.

Saranno gli esami degli esperti che diranno se effettivamente, come pensano gli investigatori, sia l’auto utilizzata per l’agguato. Intanto, ieri è stato ascoltato dagli investigatori Christian Pio Trimigno che, a quanto si è saputo, non avrebbe detto cose particolarmente utili ai fini delle indagini.

Trimignano avrebbe detto di ricordare soltanto il momento in cui, mentre era a bordo dello scooter insieme con il suo amico Pecorelli, sono stati speronati da un’auto. Nella vettura c'erano - secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori - tre killer che hanno fatto fuoco con fucile e pistole. Tre colpi hanno raggiunto Pecorelli, morto sul colpo, mentre Trimigno ha tentato una disperata fuga, ma è stato raggiunto da un colpo all’addome. E’ stato condotto in elicottero alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dove i sanitari lo hanno sottoposto ad intervento chirurgico.