Branco picchia e rapina due giovani foggiani nel centro Roma

ROMA - Hanno aggredito e rapinato in branco due giovani fermi a chiacchierare in strada al centro di Roma. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato, con l’accusa di rapina aggravata in concorso, due giovani romani di 18 e 21 anni e un 18enne romeno che la scorsa notte, insieme ad altri 3 complici, hanno aggredito a calci e pugni due ragazzi di Foggia, di 22 e 23 anni, in vacanza nella Capitale per poi rapinarli dei portafogli e di un orologio.

Intervenuti in seguito alla richiesta di aiuto delle vittime giunta al 112, i carabinieri sono immediatamente arrivati in piazza San Pietro in Vincoli, nei pressi del Colosseo, dove le vittime erano state circondate dal branco. Immediate ricerche nelle vie limitrofe hanno permesso ai militari di rintracciare e bloccare tre componenti della banda. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.