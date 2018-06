Vico del G., cavallo sulla strada motociclista lo investe e muore

VICO DEL GARGANO - Un giovane di 24 anni, Domenico Del Giudice, è morto in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla strada provinciale 144, a pochi chilometri da Vico del Gargano. La vittima era in sella alla sua Yamaha RS che si è scontrata con un cavallo che si trovava a centro strada. L’impatto è stato tale che, sia il giovane sia il cavallo sono morti sul colpo. A dare l’allarme è stato un automobilista in transito che ha notato il corpo senza vita del motociclista e, poco oltre, la carcassa dell’animale. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che dovranno risalire al proprietario dell’animale che era privo di microchip.