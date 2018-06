Fai, presentazione dei luoghi del cuore della Capitanata

FOGGIA - Per il momento, il più votato è il centro storico di Orta Nova, con un solo voto e situato al 9270esimo posto. È tempo di classifiche ed è iniziata da pochissimi giorni l’edizione 2018 dei Luoghi del cuore, l’iniziativa biennale del Fai-Fondo Ambiente Italiano, attraverso la quale si possono segnalare beni culturali o ambientali che sono interessati dal degrado, che rischiano di scomparire o che sono comunque difficilmente visitabili se non del tutto inaccessibili.

Decine sono stati i siti che, nei precedenti sondaggi, sono stati salvati da un triste destino di abbandono e graduale deterioramento grazie ai «Luoghi del cuore» e all’impegno qualificato dei tecnici individuati dal Fai sui singoli territori.

Più che lusinghieri i risultati ottenuti dai luoghi segnalati in Capitanata, dal primo posto degli Eremi di Pulsano al secondo della chiesa di San Nicola a San Paolo di Civitate. Erano i tempi in cui il Fai provinciale decideva di concentrarsi su due, tre luoghi, invitando a votare per quelli. Fatta salva, in quella come in altre urne, la libertà di voto. Poi il liberi tutti, con le attività di sostegno affidate ai singoli comitati e la discesa nelle graduatorie del Fai. Adesso si volta di nuovo pagina e i nuovi vertici del Fai provinciale hanno deciso di riprendere la vecchia strada e presentare i beni che i comitati locali candideranno come luoghi del cuore in Capitanata. L’incontro è in programma oggi alle 17, nella sede di piazza del Purgatorio 5 a Foggia. Interverranno il capo delegazione Saverio Russo, il Vice Capo Delegazione Gloria Fazia, la delegata Fai Puglia Marialuisa d’Ippolito, e tre rappresentanti dei comitati promotori: Maria Rosaria Lombardi, Maria Chiara Castriota e Carmela Nigro.