Apricena, il cadavere di un uomo trovato nelle campagne

APRICENA (FOGGIA) - I carabinieri del Comando provinciale di Foggia indagano sul ritrovamento del cadavere di un uomo, forse straniero, nelle campagne alla periferia di Apricena, nel Foggiano. A scoprirlo e ad avvisare i militari sono stati alcuni agricoltori della zona che hanno notato il corpo in un canalone.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i sanitari del 118. Al momento non si sa quali siano state le cause che hanno provocato la morte dell’uomo.