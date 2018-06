E' stato fermato da Polizia e Carabinieri il rapinatore responsabile dell'assalto mercoledì scorso all'ufficio postale di Manfredonia centro. L'uomo, un 30 enne, armato di coltello, si è diretto verso un addetto allo sportello di Poste facendosi consegnare - sotto minaccia - la somma di circa mille euro. Dopo aver arraffato il bottino, il giovane si era allontanato. Filmati di videosorveglianza e testimonianze hanno consentito di rintracciare un bar dove dove l’uomo poco prima aveva prelevato il coltello da utilizzare per la rapina. L'ufficio postale lo ha raggiunto a bordo di un bus.

Una volta individuato il rapinatore, gli agenti hanno eseguito una serie di appostamenti nei pressi della sua abitazione e nei luoghi frequentati fino a quando lo hanno rintracciato nei pressi di una stazione di servizio in via Di Vittorio. Nei suoi confronti è stato disposto il fermo con l'accusa di rapina: il 30 anne è finito in carcere a Foggia.