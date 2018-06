Senegalese armato aggredisce adolescente: arrestato

FOGGIA - Un cittadino senegalese è stato arrestato ieri sera dagli agenti della squadra mobile della questura di Foggia con l’accusa di violenza privata nei confronti di un’adolescente foggiana di 14 anni.

Stando alla ricostruzione degli agenti, ieri sera verso le 21,30 la ragazza con un’amica si stava dirigendo verso un chiosco in via San Severo, alla periferia della città, per mangiare un panino, quando improvvisamente l’uomo armato con un coltello si è avvicinato minacciandole. Una delle due è riuscita a scappare subito, l’altra è stata bloccata dall’aggressore che le ha puntato l’arma contro intimandole di seguirlo.

La ragazzina è comunque riuscita a fuggire, malgrado il tentativo del senegalese di bloccarla. Le urla della vittima hanno destato l'attenzione dei passanti che hanno chiamato la polizia. Poco dopo in via San Severo gli agenti delle volanti hanno individuato e bloccato l’aggressore che è stato portato in questura dove ha inizialmente fornito generalità false. E’ stato poi identificato ed arrestato.