A Volturara tutti davanti alla tv

ROMA - Tutti 'incollatì alla TV oggi, a Volturara Appula, paese di origine del neopremier Giuseppe Conte, in provincia di Foggia, durante il primo discorso in Senato. «Noi la fiducia l’abbiamo già data a Giuseppe Conte», dicono in tanti nel piccolo centro, che conta meno di 500 abitanti. «Per noi è stato un momento di grande soddisfazione e di orgoglio oggi - afferma uno di loro - A Volturara nutriamo fiducia in lui, siamo felicissimi». Tanti gli applausi durante il discorso di Conte seguito da alcuni concittadini alla tv del bar centrale del paese, l’Eden.

Il sindaco di Volturara, Leonardo Russo, rivela che «ci stiamo organizzando per conferire al presidente del Consiglio la cittadinanza onoraria in una manifestazione che, secondo le sue disponibilità, contiamo di fare ad agosto, quando c'è il ritorno di tanti migranti, e quindi anche di persone che lo hanno conosciuto da ragazzo. Sarebbe quello - osserva - il momento più opportuno».

«Ho avuto il piacere di essere sindaco di Volturara Appula per ben 5 legislature e di conoscere sia il papà che la mamma, Giuseppe e la sorella, che è avvocato. Abbiamo avuto ottimi rapporti di amicizia, stima e rispetto», racconta l’ex sindaco Cesare Baldi, che fu eletto con una lista civica. «Negli anni '90 - racconta ancora l’ex primo cittadino - quando la Regione aveva finanziato il progetto per la realizzazione di una casa di riposo, il papà dell’attuale premier ha offerto gratuitamente il terreno dove doveva sorgere la struttura. Purtroppo poi c'è stato un esposto alla procura e non si è più realizzata l’opera ma Giuseppe è vissuto in un ambiente familiare ottimale, ha avuto impartiti valori come il rispetto, la trasparenza, la legalità, l’antipatia verso ogni corruttela: non può essere che il migliore. Speriamo ci sia un radicale cambiamento, ormai la gente è disperata, ognuno spera ci sia qualcosa di positivo; chi più di Giuseppe è in grado di mediare le contrapposte visioni politiche dei grillini e della lega? Piloterà questo esecutivo e saprà conseguire ottimi risultati».

Volturara Appula sorge sul Subappennino dauno, nel nord-ovest della Puglia, vicino al confine con la Campania e non lontano dal Molise. La popolazione, che sfiorava i 3 mila abitanti nel 1891, è scesa fino ai meno dei 500 attuali.