Incidenti stradali, auto fuori strada: muore 21enne

APRICENA - Un giovane di 21 anni, Enzo Saccone, di Apricena (Foggia), è morto in un incidente stradale avvenuto, per cause in corso di accertamento, sulla statale 89, nei pressi di Apricena. Il 21enne era alla guida della sua Renault Clio quando l’auto, forse a causa dell’alta velocità, si è ribaltata più volte ed è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118.