A Volturara l'aperitivo in piazza per festeggiare Conte... già ex premier

VOLTURARA APPULA (FOGGIA) - Leonardo Russo, sindaco di Volturara Appula, località in provincia di Foggia dov'è nato l’ex premier incaricato Giuseppe Conte, non ci sta all’addio forzato del suo concittadino. E oggi, ospite di "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1, ha spiegato cosa ha organizzato nel paese per sostenerlo. «Abbiamo fatto - ha raccontato - un aperitivo in piazza, con tanto di brindisi per 300 persone, per mantenere vivo l’entusiasmo del paese per quello che stava per succedere a Conte, a cui abbiamo dedicato anche un enorme striscione». Cosa c'era scritto? «Con-te ripartiremo, Volturara è orgogliosa del suo presidente».

Ha ideato lei entrambe le cose? «Si, per ringraziare il presidente Conte della visibilità dato al mio paese, che è stato protagonista nel mondo per una settimana: mi hanno chiamato persino da Melbourne per intervistarmi». Purtroppo, le si è inceppato il tappo della bottiglia mentre tentava di aprirla, è stato detto. «Si, ma sono cose che capitano...», ha risposto il sindaco.

Le cose non sono andate benissimo per Conte... «No, ma io credevo che la sovranità appartenesse al popolo. Invece, mi son dovuto ricredere...» Lei ha mandato anche un telegramma al professor Conte. «Si, terminava così: professore, spero che l'attenderà un compito ancora maggiore».