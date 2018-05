Il «foggiano» Giuseppe Conte premier incaricato. San Giovanni Rotondo: lo aspettiamo

BARI - E’ grande la soddisfazione a San Giovanni Rotondo (Foggia), comune pugliese dove il premier incaricato, Giuseppe Conte, è cresciuto. «L'auspicio - dichiara il sindaco, Costanzo Cascavilla - è che possa venire a San Giovanni in occasione delle celebrazioni per il 50/mo anniversario della morte di San Pio, e i 100 anni dalla comparsa delle stimmate, nei giorni dal 20 al 23 settembre. Del resto lui ha uno zio frate che sta in convento qui, e quindi sarebbe il top». «Non possiamo che essere felici - aggiunge - il professore è un nostro concittadino e molti a San Giovanni lo conoscono, tra cui io che conosco anche la sua famiglia. Al di là delle opinioni politiche fa sempre piacere. Sicuramente valuteremo delle iniziative per omaggiare la figura del nuovo premier».

«Ho sentito anche sua sorella qualche giorno fa - ricorda il primo cittadino - che mi ha chiesto il massimo riserbo: penso proprio che la famiglia sia soddisfatta, e chi non lo sarebbe anche se il compito è gravoso». Dai cittadini «sento solo parlare positivamente» di Conte, precisa il sindaco: «E' conosciuto da tante persone di una certa età che l’hanno avuto come amico a scuola, al liceo, e non si può che parlarne bene».

Quanto agli articoli di stampa in cui nei giorni scorsi si è parlato di inesattezze presenti nel curriculum di Conte, il sindaco evidenzia che «non ha millantato nulla» e che «una persona del genere non scrive baggianate». Infine, il primo cittadino di San Giovanni chiede al premier incaricato, «visto che è un uomo del Sud, di prestare attenzione ai temi dello sviluppo del Mezzogiorno: ma credo - conclude - che lo farà».