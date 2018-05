PESCHICI (FOGGIA) - Due fratelli di 43 e 30 anni, Domenico Pio e Christian Di Milo, entrambi di Peschici, sono stati arrestati dai Carabinieri di Vico del Gargano per detenzione e spaccio di stupefacenti. I militari durante una perquisizione nella loro abitazione hanno trovato 300 grammi di hashish, suddivisi in 3 panetti, 4 confezioni termosigillate di cocaina, del peso complessivo di 2 grammi, una dose di eroina del peso di 1 grammo circa, oltre a 2 bilancini elettronici di precisione. Tutto il materiale era stato nascosto in un mobile della camera da letto. Un'ulteriore perquisizione nel garage dell’abitazione ha consentito il rinvenimento di 56 cartucce cal. 7,65 illegalmente detenute ed una bicicletta elettrica rubata. Christian Di Milo è stato portato nel carcere di Foggia, il fratello Domenico Pio si trova ai domiciliari.