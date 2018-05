Un 27enne di San Marco in Lamis, Rocco Martire, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Polizia di San Severo, in quanto ritenuto autore della rapina messa a segno al supermercato Lidl la sera del 21 febbraio nel centro sanseverese. Un'altra persona è stata denuncia a piede libero. Il giovane è stato destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Foggia.

Secondo una ricostruzione della Polizia, Rocco Martire, insieme a un altro giovane, ha rubato due bottiglie di amaro nascondendole sotto la giacca. Notato da un dipendente del supermercato che ha tentato di fermarli, il giovane ha reagito rompendo una bottiglia e ferendo al viso con un vetro il dipendente provocandogli un vistoso taglio.

Rocco Martire,, già agli arresti domiciliari per altra causa, è stato così trasferito nel carcere di Foggia.